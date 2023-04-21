В Минздраве раскрыли подробности о состоянии пострадавших в Белгороде

Белгородский Минздрав: пострадавшие при взрыве находятся в состоянии средней тяжести

Две женщины, пострадавшие при взрыве в Белгороде, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в пятницу, 21 апреля, журналистам сообщили в группе областного Минздрава во «ВКонтакте».

«В настоящее время в медучреждении находятся две женщины. Одна из них проходит лечение после полученного сотрясения головного мозга, вторая — после гипертонического криза. Состояние их здоровья медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести, не требующее оказания реанимационных действий», — приводит пресс-служба ведомства слова главврача 2-й городской больницы Белгорода Романа Проценко.

Он отметил, что женщины получают лечение в профильных отделениях медучреждения. У женщины с гипертоническим кризом нормализовали давление, на данный момент она находится в отделении терапии. Через несколько дней ее планируют выписать.

У второй пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она проходит лечение в отделении нейро-хирургии. В больнице ей предстоит провести еще неделю-две.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина, на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.