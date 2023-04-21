Украина обменяла священников УПЦ на военных

Глава СБУ Малюк сообщил об обмене священников УПЦ на украинских военных

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил об обмене священников Украинской православной церкви (УПЦ) на военных. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Малюка, Украина обменяла двух священников. При этом, уточнил глава СБУ, одного священнослужителя удалось обменять на 28 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона пока не комментировала обмен.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Помимо нее, на Украине существует также Православная церковь Украины (ПЦУ) и другие православные церкви. ПЦУ действует с 2018 года, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии).

Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.