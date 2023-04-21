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18:26, 21 апреля 2023Бывший СССР

Украина обменяла священников УПЦ на военных

Глава СБУ Малюк сообщил об обмене священников УПЦ на украинских военных

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил об обмене священников Украинской православной церкви (УПЦ) на военных. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Малюка, Украина обменяла двух священников. При этом, уточнил глава СБУ, одного священнослужителя удалось обменять на 28 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона пока не комментировала обмен.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Помимо нее, на Украине существует также Православная церковь Украины (ПЦУ) и другие православные церкви. ПЦУ действует с 2018 года, когда патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ о получении автокефалии).

Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.

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Варвара Кошечкина
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