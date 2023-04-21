The Hollywood Reporter: Тарантино устроит секретный показ на Каннском кинофестивале 25 мая

Режиссер Квентин Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, автор и почетный гость фестиваля пообещал устроить показ 25 мая и поделиться своими альтернативными взглядами на историю голливудского кино. Какую кинокартину покажет режиссер — неизвестно, однако организаторы пообещали, что у Тарантино будет «рокабилльный вайб».

В марте сообщалось, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. По данным собеседников The Hollywood Reporter, сценарий носит название «Кинокритик» (The Movie Critic).