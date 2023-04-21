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07:38, 21 апреля 2023Культура

Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале

The Hollywood Reporter: Тарантино устроит секретный показ на Каннском кинофестивале 25 мая
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Режиссер Квентин Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, автор и почетный гость фестиваля пообещал устроить показ 25 мая и поделиться своими альтернативными взглядами на историю голливудского кино. Какую кинокартину покажет режиссер — неизвестно, однако организаторы пообещали, что у Тарантино будет «рокабилльный вайб».

В марте сообщалось, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. По данным собеседников The Hollywood Reporter, сценарий носит название «Кинокритик» (The Movie Critic).

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Юлия Мискевич
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