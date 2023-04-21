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19:56, 21 апреля 2023Ценности

50-летняя актриса София Вергара показала архивное фото в купальнике

Актриса София Вергара показала архивное фото в купальнике черного цвета

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру на архивном фото и восхитила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя телезвезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена рядом с лошадьми в купальнике черного цвета. Знаменитость позировала боком к фотографу с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. По словам Вергары, данный кадр был сделан в Доминиканской Республике около 25 лет назад.

Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях под изображением. «Красотка», «Просто супер», «Прекрасная в любом возрасте», «Я тебя обожаю», «Сексуально!», «Лучшая актриса», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года София Вергара также поделилась снимком в бикини. Знаменитость сфотографировалась в зеркало, расположенное в ванной комнате, в купальнике черного цвета. На одном из снимков серии был запечатлен и ее муж, актер Джо Манганьелло.

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Майя Пономаренко
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