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16:41, 21 апреля 2023Путешествия

Рижский вокзал в Москве временно закроют

РЖД закроет Рижский вокзал в Москве с 24 апреля до 31 августа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявило о временном закрытии Рижского вокзала в Москве с 24 апреля до 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Указано, что пассажирам будут недоступны отдельные помещения вокзала — зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. При этом для гостей все еще будут открыты детский центр «Паровозик Рижик», а также выставочный комплекс РЖД.

«На самом деле москвичи и гости столицы приостановки работы вокзала даже не заметят, так как еще с 1 марта весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2», — заключили в РЖД.

Ранее сообщалось, что РЖД открыло круглосуточные капсульные отели на двух вокзалах в Москве — Казанском и Ярославском. Уточняется, что капсулы отдыха расположены в залах «комфорт».

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Зарина Дзагоева
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