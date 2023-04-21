Рижский вокзал в Москве временно закроют

РЖД закроет Рижский вокзал в Москве с 24 апреля до 31 августа

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявило о временном закрытии Рижского вокзала в Москве с 24 апреля до 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Указано, что пассажирам будут недоступны отдельные помещения вокзала — зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. При этом для гостей все еще будут открыты детский центр «Паровозик Рижик», а также выставочный комплекс РЖД.

«На самом деле москвичи и гости столицы приостановки работы вокзала даже не заметят, так как еще с 1 марта весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2», — заключили в РЖД.

Ранее сообщалось, что РЖД открыло круглосуточные капсульные отели на двух вокзалах в Москве — Казанском и Ярославском. Уточняется, что капсулы отдыха расположены в залах «комфорт».