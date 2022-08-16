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РЖД открыли капсульные отели на двух московских вокзалах

РЖД открыли два капсульных отеля на Ярославском и Казанском вокзалах в Москве

Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) открыло круглосуточные капсульные отели на двух вокзалах в Москве — Казанском и Ярославском. Об этом на своем официальном сайте заявили представители холдинга.

Уточняется, что капсулы отдыха расположены в залах «комфорт». Каждая из них рассчитана на одного человека, однако в РЖД пояснили, что внутри возможно размещение матери с ребенком до шести лет.

Капсулы оборудованы отделением для хранения багажа и USB-адаптером для зарядки гаджетов. Помимо этого, гостям выдается комплект одноразового постельного белья, плед и подушка. Также отдельно можно приобрести наборы для личной гигиены и бритья.

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Стоимость аренды капсулы составляет от 250 рублей за час до 1500 рублей за 12 часов. В настоящее время подобные отели открыты только в российской столице, однако в дальнейшем сервис может быть запущен на вокзалах других городов РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в РЖД.

Ранее в июле сообщалось, что РЖД планирует запустить не менее тысячи поездов на юг России летом. В компании подчеркнули, что составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, в частности, Адлер — Москва (до 10 сентября), КазаньАнапа (до 14 сентября), Уфа — Имеретинский Курорт (до 15 сентября).

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Марк Успенский
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