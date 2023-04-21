В Кремле прокомментировали сообщения о раздачах повесток в вузах

Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о сообщениях про раздачу повесток в вузах

В Кремле ничего не известно о сообщениях про раздачу повесток в армию в вузах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает «Интерфакс».

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что студенты некоторых вузов в России заявили о раздаче повесток.

«Пока не могу это комментировать. Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что ему ничего не известно о подобных фактах.

11 апреля Песков заверил, что у российского правительства нет планов проводить мобилизацию. Тогда журналисты спрашивали об этом Пескова в связи с введением в России электронных повесток.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.