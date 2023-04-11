Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию

Песков заявил, что планов проводить мобилизацию в России нет

Планов проводить в России мобилизацию нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 11 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретаря главы государства спросили о законопроекте, который предусматривает введение электронных повесток, и в связи с этим попросили уточнить, обсуждают ли власти возобновление мобилизации. «По-прежнему не было и нет», — ответил Песков.

Ранее о том, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В рамках нее в ряды Вооруженных сил страны, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призвали 300 тысяч человек. В январе 2023 года Дмитрий Песков пояснял, что призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ от 21 сентября продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».