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09:50, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии планов проводить мобилизацию

Депутат Госдумы Картаполов заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова во вторник, 11 апреля, приводит ТАСС.

«Ее нет и не планируется», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также уточнил, что новая система учета военнообязанных никак не связана с мобилизацией. Речь о нововведении, согласно которому к бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения, которые будут иметь такую же юридическую силу. Нижняя палата парламента рассмотрит рассмотрит соответствующий законопроект 11 апреля. Он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ряды Вооруженных сил было призвано 300 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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