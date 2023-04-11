В Госдуме заявили об отсутствии планов проводить мобилизацию

Депутат Госдумы Картаполов заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию в России

Проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова во вторник, 11 апреля, приводит ТАСС.

«Ее нет и не планируется», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также уточнил, что новая система учета военнообязанных никак не связана с мобилизацией. Речь о нововведении, согласно которому к бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения, которые будут иметь такую же юридическую силу. Нижняя палата парламента рассмотрит рассмотрит соответствующий законопроект 11 апреля. Он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ряды Вооруженных сил было призвано 300 тысяч человек.