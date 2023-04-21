Десятерых россиян обвинили в совершении более десятка разбоев и вымогательств

В Забайкалье 10 подельников обвинили в разбоях, вымогательствах, мошенничествах и грабежах

В Забайкалье десятерых местных жителей обвинили в совершении более десяти разбоев, вымогательств, мошенничеств и грабежей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Два фигуранта сейчас отбывают наказание в колонии, четверых поместили в СИЗО. Преступления были выявлены сотрудниками шестого отдела по борьбе с организованной преступностью краевого УМВД. Потерпевшими признаны 13 человек.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год подельники нападали на жителей Читы, в том числе несовершеннолетних, и под разными предлогами вымогали у них деньги. Иногда они избивали жертв бейсбольной битой и угрожали им травматическим пистолетом, отнимали у них телефоны, ноутбуки и смарт-часы.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают другие эпизоды преступлений обвиняемых.