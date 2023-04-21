Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 21 апреля 2023Силовые структуры

Десятерых россиян обвинили в совершении более десятка разбоев и вымогательств

В Забайкалье 10 подельников обвинили в разбоях, вымогательствах, мошенничествах и грабежах

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Забайкалье десятерых местных жителей обвинили в совершении более десяти разбоев, вымогательств, мошенничеств и грабежей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Два фигуранта сейчас отбывают наказание в колонии, четверых поместили в СИЗО. Преступления были выявлены сотрудниками шестого отдела по борьбе с организованной преступностью краевого УМВД. Потерпевшими признаны 13 человек.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год подельники нападали на жителей Читы, в том числе несовершеннолетних, и под разными предлогами вымогали у них деньги. Иногда они избивали жертв бейсбольной битой и угрожали им травматическим пистолетом, отнимали у них телефоны, ноутбуки и смарт-часы.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают другие эпизоды преступлений обвиняемых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс
Полное окружение группировки ВСУ в Артемовске опровергли
Женщина сбросила 45 килограммов за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения
Европейская страна оценила выгоду от притока россиян
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле
Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко
Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта
Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет
Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео
Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.