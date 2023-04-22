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19:54, 22 апреля 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли провоцирующие развитие диабета ошибки в питании

Диетолог Соломатина: употребление повышающих уровень глюкозы продуктов приводит к диабету

Фото: Leon Ephraïm / Unsplash

Диетолог Елена Соломатина раскрыла россиянам ошибки в питании, провоцирующие развитие сахарного диабета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалистка подчеркнула, что в последние годы считавшийся заболеванием пожилых людей сахарный диабет все чаще диагностируют у молодых людей. Объяснение этому факту простое: человек стал чаще переедать и употреблять больше рафинированной еды. По словам Соломатиной, скрытый сахар содержится во многих продуктах, включая пиво, макароны и хлеб. В то же время клетчатки в подобной пище и напитках, как правило, немного.

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Из-за избытка сахара и повышенной калорийности пищи произведенного организмом инсулина не хватает, чтобы усвоить всю поступившую с пищей глюкозу, объяснила диетолог. Излишки полученной энергии перерабатываются в жир, а резкие скачки сахара в крови приводят к тому, что человек спустя короткое время вновь чувствует себя голодным, и «создается порочный круг».

Употребление продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови и не содержат клетчатку, приводит к развитию сахарного диабета. Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму

Елена Соломатинадиетолог

Ранее врач-терапевт Юлия Коваленко назвала россиянам простые и доступные способы оценить качество продуктов питания в домашних условиях. По ее словам, проверить свежесть яиц можно, просто погрузив их в воду — свежие быстро упадут на дно. При помощи воды можно протестировать на качество мед и сметану.

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Наталья Обрядина
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