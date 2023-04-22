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21:30, 22 апреля 2023Спорт

Российский тренер объяснил поражение команды присутствием разгильдяя

Тренер «Шинника» Евсеев объяснил поражение от «Алании» присутствием разгильдяя в клубе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в Telegram-канале команды прокомментировал поражение в матче 28-го тура Первой лиги от владикавказской «Алании».

Специалист объяснил результат присутствием разгильдяя в клубе. Он заявил, что игрок, допустивший ошибку, больше не будет играть за «Шинник».

Встреча между Шинником и Аланией прошла ранее 22 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

После 28 матчей «Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. «Шинник» располагается на 11-м месте, имея в активе 36 очков. Лидирует «Балтика» из Калининграда с 55 очками.

Анастасия Борисова
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