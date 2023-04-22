Названы позволяющие избежать гормональных сбоев продукты

Нутрициолог Киреева: включение в рацион тыквы способствует нормализации гормонального фона

Врач-терапевт, нутрициолог Анна Киреева перечислила россиянам ряд продуктов, включение которых способствует нормализации гормонального фона. Ее слова цитирует издание Life.

Первыми продуктами, позволяющими избежать гормональных сбоев и снизить высокий тестостерон, Киреева назвала тыкву и тыквенные семечки, так как они содержат большое количество цинка. Также для поддержания оптимального уровня мужских и женских половых гормонов необходимо есть больше богатой омега-3 кислотами рыбы жирных сортов.

Сбалансировать уровень гормона стресса кортизола, по словам нутрициолога, позволят темный шоколад и авокадо. Контролировать уровень инсулина помогут пребиотики и пробиотики, в большом количестве содержащиеся в ферментированных продуктах. В то же время, чтобы восполнить нехватку гормонов щитовидной железы в рацион необходимо включить продукты, богатые йодом. Среди них Киреева особо выделила морскую капусту, печень трески, красную икру и бразильские орехи.

В заключение специалистка напомнила, что для контроля гормонального фона важно не только употреблять в пищу больше полезных продуктов, но и очистить его от вредных. Нормализации уровня гормонов способствуют отказ от алкоголя, обработанной жареной пищи, а также сахара и его заменителей, подытожила она.

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