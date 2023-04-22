В МОК упрекнули Украину за решение по российским спортсменам

Член МОК Маклеод заявил, что Украина зашла слишком далеко в запрете на турниры с Россией

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод упрекнул Украину за запрет соревноваться с россиянами и белорусами. Его слова приводит Inside the Games.

«Они зашли слишком далеко, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений, и мы не верим, что решения правительств должны влиять», — заявил Маклеод. Член МОК назвал текущее положение дел неблагоприятным и посчитал, что исполкому МОК придется снова обсудить вопрос урегулирования конфликта.

14 апреля Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.