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06:15, 22 апреля 2023Среда обитания

Ученые предупредили о разрушительных ливнях в 11 регионах России

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение 11 регионов России может нарушиться из-за ливней и штормов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 11 регионов четырех федеральных округов России. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Из-за сильных осадков и ветра порывами до 30 метров в секунду прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай. Аналогичные погодные условия также ожидаются в Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

Ранее преподаватель медицины катастроф, дайвер-спасатель Иван Аксенов в разговоре с «Лентой.ру» перечислил правила, которым необходимо следовать, если в момент ненастья человек оказался на улице. «Нужно постараться укрыться в помещение, желательно, чтобы это было помещение не одноэтажное, а многоэтажная капитальная постройка. При этом не очень целесообразно укрываться в помещениях с большим количеством стекла. Потому что наводнение сопровождается шквалистым ветром, стекла разбиваются, наносятся уже вторичные поражения из-за движущихся осколков», — сказал он.

Нахождение в машине во время наводнения является очень опасным, отметил Аксенов. Он разъяснил, что при большом уровне воды машина становится ловушкой для людей, потому что автомобиль может смыть в русло реки или в море, а открыть двери в салоне становится невозможно.

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Марина Совина
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