Стало известно о бунтах в ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

Пригожин заявил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Константиновке начались бунты. Об этом рассказал основатель частной военной организации (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова в Telegram-канале. передает пресс-служба.

По его словам, украинские бойцы складывают оружие и оставляют позиции. «В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят», — приводит пресс-служба слова Пригожина.