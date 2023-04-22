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17:37, 22 апреля 2023Россия

Стало известно о бунтах в ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

Пригожин заявил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Константиновке начались бунты. Об этом рассказал основатель частной военной организации (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова в Telegram-канале. передает пресс-служба.

По его словам, украинские бойцы складывают оружие и оставляют позиции. «В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

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Варвара Кошечкина
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