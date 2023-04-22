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17:40, 22 апреля 2023Россия

У пролетавшего над Россией самолета отказала техника

Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа техники

Фото: John McArthur / Unsplash

У пролетавшего над Россией самолета отказала техника. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, летевший из Таиланда борт был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

Самолет успешно приземлился в российском городе, пожара удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Рейс следовал по маршруту УфаКогалым 18 апреля. А за день до этого пассажирский лайнер, летевший из Хабаровска в Красноярск, резко сменил курс из-за больного мужчины на борту

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Марк Леонов
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