У пролетавшего над Россией самолета отказала техника

Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа техники

У пролетавшего над Россией самолета отказала техника. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, летевший из Таиланда борт был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

Самолет успешно приземлился в российском городе, пожара удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Рейс следовал по маршруту Уфа — Когалым 18 апреля. А за день до этого пассажирский лайнер, летевший из Хабаровска в Красноярск, резко сменил курс из-за больного мужчины на борту