Летевший в Красноярск самолет резко сменил курс из-за больного мужчины на борту

Самолет авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в Улан-Удэ из-за больного пассажира

Пассажирский лайнер, летевший из Хабаровска в Красноярск, резко сменил курс из-за больного мужчины на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом авиакомпании «Аврора» в воскресенье, 16 апреля. Отмечается, что одному из пассажиров рейса стало плохо во время полета. Капитан воздушного судна принял решение следовать на ближайший аэродром.

В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Улан-Удэ, посадка прошла благополучно. О состоянии больного пассажира не сообщается.

Ранее в марте российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.