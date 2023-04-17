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17:01, 17 апреля 2023Путешествия

Летевший в Красноярск самолет резко сменил курс из-за больного мужчины на борту

Самолет авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в Улан-Удэ из-за больного пассажира

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пассажирский лайнер, летевший из Хабаровска в Красноярск, резко сменил курс из-за больного мужчины на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом авиакомпании «Аврора» в воскресенье, 16 апреля. Отмечается, что одному из пассажиров рейса стало плохо во время полета. Капитан воздушного судна принял решение следовать на ближайший аэродром.

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В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Улан-Удэ, посадка прошла благополучно. О состоянии больного пассажира не сообщается.

Ранее в марте российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.

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Фариза Бацазова
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