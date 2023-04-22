Сын Пескова объяснил разговор с соратниками Навального нервами из-за службы

Сын Пескова объяснил разговор с соратниками Навального нервами из-за подготовки к службе

Разговор соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), ведущих YouTube-канала «Популярная политика», с сыном пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая произошел в момент, когда последний готовился к службе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом Песков-младший рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Вы знаете, когда позвонили, я уже на самом деле готовился к службе, к поездке», — рассказал он, отвечая на вопрос журналистов. По словам Николая Пескова, в тот момент он нервничал «и наговорил им».

О телефонном разговоре сообщалось в сентябре 2022 года. Ведущие YouTube-канала «Популярная политика» созвонились с Николаем Песковым и представились сотрудниками военкомата. Они заявили сыну Пескова о необходимости явиться туда к десяти утра следующего дня. Их собеседник на записи отвечает, что не намерен этого делать и будет решать вопрос «другим способом».

Пресс-секретарь главы государства, комментируя беседу, заявил что не следит за деятельностью соратников оппозиционного политика. «Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили», — подчеркнул Песков. По его словам, из разговора была вырезана смысловая часть.