Песков привел подробности разговора соратников Навального с его сыном

Песков: звонившие сыну под видом военкомата соратники Навального не выложили весь разговор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что знает от сына Николая о содержании его разговора с соратниками Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), ведущими YouTube-канала «Популярная политика», пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что не следит за деятельностью соратников оппозиционного политика. «Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили», — подчеркнул Песков, приводя подробности той беседы.

До этого представитель Кремля сообщил, что из записи разговора его сына с журналистами вырезали смысловую часть.

Ранее ведущие YouTube-канала «Популярная политика» созвонились с Николаем Песковым и представились сотрудниками военкомата. Они заявили сыну Пескова о необходимости явиться туда к десяти утра следующего дня. Их собеседник на записи отвечает, что не намерен этого делать и будет решать вопрос «другим способом».

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.