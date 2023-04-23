Инфекционист рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки

Инфекционист Коновалов: иммунитет от кори после прививки сохраняется почти пожизненно

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки. Его слова передает ТАСС.

По словам врача, нередко сохраняют иммунитет даже те, кто вакцинировался еще в 1960-е годы. Он объяснил, что у привитого от кори человека уровень антител со временем будет снижаться. Однако при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, что повысит иммунный статус. Двукратная вакцинация от кори защищает человека продолжительное время, почти пожизненно, напомнил Коновалов.

В случае, если человек не уверен, привит ли он, опасается заражения или его профессия связана с возможным контактом, рекомендуется сдать тест наличие защитных противокоревых антител. «Если у человека по каким-то причинам эти уровни находятся в "серой" зоне или отрицательные, то да, ему рекомендовано провести дополнительную вакцинацию или ревакцинацию», — заключил инфекционист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии.