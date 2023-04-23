Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:16, 23 апреля 2023Россия

Инфекционист рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки

Инфекционист Коновалов: иммунитет от кори после прививки сохраняется почти пожизненно

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки. Его слова передает ТАСС.

По словам врача, нередко сохраняют иммунитет даже те, кто вакцинировался еще в 1960-е годы. Он объяснил, что у привитого от кори человека уровень антител со временем будет снижаться. Однако при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, что повысит иммунный статус. Двукратная вакцинация от кори защищает человека продолжительное время, почти пожизненно, напомнил Коновалов.

В случае, если человек не уверен, привит ли он, опасается заражения или его профессия связана с возможным контактом, рекомендуется сдать тест наличие защитных противокоревых антител. «Если у человека по каким-то причинам эти уровни находятся в "серой" зоне или отрицательные, то да, ему рекомендовано провести дополнительную вакцинацию или ревакцинацию», — заключил инфекционист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата
Диетолог Гинзбург объяснил важность употребления гречки
В США рассказали о разозлившихся соседях Украины
Почти всех россиян из «горячих точек» Хартума разместили в посольстве
Политолог объяснил продолжение финансирования США Украины
Украинки решили зарабатывать вынашиванием детей для иностранцев
Инфекционист рассказал о продолжительности защиты от кори после прививки
Взлетевший на воздух склад боеприпасов вместе с бойцом ВСУ сняли на видео
Всех кандидатов в президенты США призвали заявиться до июня
Очевидец рассказал о схеме украинских военных для грабежа домов мирных жителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.