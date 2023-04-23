Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» уничтожать на поле боя всех бойцов ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин приказал не брать в плен и уничтожать всех бойцов ВСУ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин приказал не брать в плен украинских военных и уничтожать всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Комментарий предпринимателя опубликовала его пресс-служба.

Таким образом Пригожин прокомментировал появившуюся в сети запись, где ВСУ принимают решение застрелить попавшего в плен раненого бойца ЧВК «Вагнер». «Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно, что этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, он имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма», — подчеркнул Пригожин.

По его словам, о пленных необходимо заботиться и в будущем передать их противнику в рамках обмена или «просто так». Основатель ЧВК также отдал приказ не брать в плен и уничтожать всех украинских военных на поле боя. «Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненного расстреляли украинские негодяи», — добавил он.

В начале января Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в плен большое число украинских военных. По его словам, к ним нет жестокого отношения.