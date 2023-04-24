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06:28, 24 апреля 2023Россия

В Подмосковье загорелся автосервис

«Известия»: в Щелково Московской области загорелся автосервис на площади 450 кв. м.

Фото: vk.com / «Типичное Щелково»

В Щелково Московской области загорелся автосервис на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, возгорание было локализовано в 5:14 по московскому времени. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее загорелся автосервис на улице Декабристов в московском районе Отрадное. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В феврале в Красноярске в районе Тихие Зори загорелся склад холодильников, крупному пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению привлекли 37 человек и 12 единиц техники спецтехники, никто не пострадал.

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Юлия Мискевич
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