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17:20, 24 апреля 2023Ценности

Бузова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети

Певица Ольга Бузова показала фигуру в купальнике во время отдыха в Сочи

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Сочи и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках звезда позировала в экоотеле в слитном голубом купальнике из ткани с жатым эффектом. Она распустила волосы и надела бейсболку в тон наряду. «Я обязательно еще к вам вернусь и выйду там замуж», — обратилась поп-исполнительница к представителям гостиницы.

Съемка вызвала противоречивые эмоции у подписчиков, которые высказались о внешнем виде знаменитости в комментариях. «Очень неудачные ракурсы! Фотограф — вредитель!», «Первое и последнее фото не очень! Где глаза фотографа?», «Очень плохой купальник», «Как-то непонятно: пыхтит постоянно в спортзале, показывая это изо дня в день, а я бы так не сказала. Или фотограф действительно не так взял ракурс», «Идеальная богиня», «Ты очень красивая», «Эти фото мне нравятся», «Прекрасно выглядишь», «Невероятная», — заявили пользователи сети.

Ранее Ольга Бузова рассказала журналистам о своем резком похудении. По ее словам, сейчас она носит 34-й российский размер одежды вместо привычного 38-го размера.

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Карина Черных
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