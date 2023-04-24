Названы способы без стеснения рассказать партнеру о своих сексуальных желаниях

Сексолог Чайлд: преодолеть зажатость в разговорах о сексе поможет практика наедине с собой

Преодолеть зажатость в разговорах о сексе и научиться без стеснения рассказывать партнеру о своих желаниях поможет практика наедине с собой, считает сексолог Элис Чайлд. Ее советы приводит издание Fashion Journal.

Чайлд признала, что, хотя разговоры с партнером о сексуальных потребностях очень важны, многим людям действительно тяжело их вести. Они находят подобные откровенные беседы пугающими, но преодолеть психологический барьер можно.

Главным способом справиться с зажатостью в разговорах о сексе специалистка назвала поиск своего языка любви. Для этого необходимо попрактиковаться наедине с собой, прежде чем переходить к общению на тему интимных желаний с партнером. По мнению сексолога, самый доступный для этого метод — изложить свои мысли на бумаге. В процессе человеку стоит проанализировать, какую лексику он выбирает для описания своих гениталий и процесса интимной близости, также нелишне будет определить, какие слова его заводят, а какие вызывают отвращение. Чайлд рекомендовала не торопиться и излагать свои мысли вдумчиво.

Вы могли бы начать с «легких» выражений, которые не носят сексуального характера. Например, произносить такие фразы, как «Я чувствую себя потрясающе, когда ты делаешь это» или «Ты выглядишь так сексуально сегодня вечером». Комплименты и простые наблюдения помогут вам найти общий язык с партнером и раскрепоститься Элис Чайлд сексолог

Еще одним приятным способом потренироваться в ведении разговоров о сексе также может стать body writing (письмо на теле). По словам сексолога, суть этой любовной игры заключается в том, чтобы написать что-то провокационное на своем теле, например «Поцелуй меня здесь», сфотографировать и отправить партнеру. Фразы необязательно должны носить откровенно сексуальный характер, добавила специалистка.

Чайлд предложила людям переходить к рассказу о потребностях в сексе только после того, как они почувствуют себя уверенно при ведении простых диалогов с партнером в постели. Но и в этом случае она посоветовала не относиться к этим беседам чрезмерно серьезно.

Это должно быть весело, игриво и захватывающе. Не превращайте разговоры о сексуальных желаниях в предписания и будьте готовы посмеяться! Элис Чайлд сексолог

В заключение сексолог подчеркнула, что разговоры о сексе крайне важны для отношений. Взаимный интерес партнеров к сексуальным желаниям и предпочтениям друг друга и полная откровенность в этом вопросе позволят им стать ближе и выведут качество секса на новый уровень, подытожила она.

Ранее сексотерапевт Тодд Баратц подсказал способ отказать партнеру в сексе так, чтобы и не обидеть его, и не испортить отношения. Главное правило, по его мнению, — никогда не говорить категоричное «нет» супругу, инициирующему секс. Отказывать надо в мягкой форме и с любовью.