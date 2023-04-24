Отец троих детей взломал 772 ноутбука и тайно следил за голыми женщинами

Мужчина из Великобритании взломал 772 ноутбука и следил за женщинами через веб-камеры

60-летний Кристофер Тейлор, отец троих детей из города Уиган, графство Большой Манчестер, Великобритания, взломал сотни ноутбуков и следил за женщинами через веб-камеры в течение многих лет. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Мужчина начал взламывать устройства людей по всему миру в 2010 году. Он размещал ссылки на порнографических сайтах и получал полный доступ к ноутбукам и компьютерам пользователей, нажавших на них. Тейлор тайно следил за женщинами и делал записи экрана, когда они раздевались или занимались сексом и попадали в объектив веб-камеры. За шесть лет преступной деятельности мужчине удалось взломать устройства 772 человек и собрать около 80 тысяч изображений и видео своих жертв.

В 2016 году вирус, созданный Тейлором, попал на ноутбук студента Технологического института штата Джорджия, США. Он был обнаружен шпионской программой учебного заведения, и его сотрудники сообщили о произошедшем Федеральному бюро расследований (ФБР). Расследование привело сотрудников бюро к Тейлору. Полиция провела обыск в доме мужчины, в ходе которого в его компьютере были обнаружены многочисленные фотографии и видео обнаженных жертв, а также 82 изображения и ролика актов зоофилии.

Тейлора арестовали. Представители американских правоохранительных органов потребовали его экстрадиции в США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с использованием электронных средств связи и мошенничество в сфере компьютерной информации. Однако запрос был отклонен после того, как лондонский суд постановил, что это «негативно повлияет» на больную жену Тейлора, за которой он ухаживал. Мужчине были предъявлены обвинения в конце 2022 года, почти через семь лет после первоначального расследования.

Тейлор признал себя виновным в получении незаконного доступа к устройствам и вуайеризме. Он также признался в хранении файлов, связанных с зоофилией. 18 апреля его приговорили к году и двум месяцам тюремного заключения. Отмечается, что у преступника диагностирован синдром Аспергера и ранее он утверждал, что испытывает нездоровый интерес к компьютерам и мошенничеству. Сообщается, что мужчина был зависим от возможности подглядывать за своими жертвами.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура Жанель Фанг Миньсюань притворилась мужчиной в приложении для знакомств и соблазнила девушку, чтобы вымогать у нее деньги. Для своих профилей она использовала фотографии незнакомого мужчины, а при отправке голосовых сообщений изменяла голос с помощью специальной программы.