Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»

Медведев заявил, что Польша грезит идеей возрождения Речи Посполитой «от моря до моря»

Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», — написал он.

