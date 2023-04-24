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09:21, 24 апреля 2023Россия

Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»

Медведев заявил, что Польша грезит идеей возрождения Речи Посполитой «от моря до моря»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», — написал он.

Евгения Куликова
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