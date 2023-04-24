Известный российский актер высказался о недостатках Москвы

Актер Роман Маякин предложил ввести ограничения на въезд автомобилей в Москву

Известный российский актер Роман Маякин высказался о недостатках Москвы. Главный, по его мнению, минус столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос о том, все ли его устраивает в столице. Маякин сообщил, что у него нет претензий к Москве и в целом город ему очень нравится, однако он хотел бы, чтобы число машин, въезжающих в него, было не таким большим.

«Как ни странно, я бы ввел определенные ограничения на въезд в Москву, чтобы было поменьше автомобилей. Тогда было бы вообще прекрасно», — убежден актер. Он добавил, что в данный момент проживает в тихом, спокойном районе Чистых прудов, который может назвать своим любимым. «Где живу, там и любимое место», — отметил Маякин.

В апреле актер Сергей Лавыгин признался, что основными недостатками столицы для него является отсутствие моря, а также недостаточное количество парковок в центре города. При этом артист подчеркнул, что за последние десять лет город изменился в лучшую сторону и стал очень современным.