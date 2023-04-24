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05:06, 24 апреля 2023Россия

Мишустин поручил проанализировать общественный транспорт в селах

Мишустин поручил Минтрансу проанализировать маршруты общественного транспорта в селах
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу страны проверить и проанализировать работу маршрутов общественного транспорта в селах. Об этом сообщается 23 апреля на сайте кабмина.

«Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности», — сказано в сообщении.

Также говорится, что для этого Минтрансу и другим заинтересованным федеральным и региональным органам власти поручили до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта и предоставить в правительство предложения по их развитию. Также ведомству необходимо проработать меры поддержки в виде льгот, субсидий для развития пригородного и междугороднего транспорта, сказано в документе.

О результатах работы Минтранс должен доложить в правительство до 1 октября.

Ранее эксперты назвали необходимые меры для развития малых российских городов. По словам специалистов, в них проживает примерно 15 процентов всех жителей страны. При этом 40 процентов малых городов находятся в Центральной России.

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Марина Совина
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