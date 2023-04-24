Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем

В Индии обезьяны сбросили с крыши камень на голову трехлетнего ребенка и убили его

Трехлетний мальчик из Индии играл во дворе своего дома, когда с крыши, где сидели обезьяны, на него упал камень. Как сообщает Telangana Today, ребенок умер.

Девунури Абхинав жил в деревне Катукури, штат Телангана, в окрестностях которой обитает много обезьян. В день его смерти группа макак играла на крыше дома. Там же лежало несколько крупных камней. Жители предполагают, что обезьяны прыгали и играли на крыше, из-за чего булыжник скатился вниз и упал на голову мальчика. По другой версии, животные, известные своей агрессивностью, целенаправленно сбросили камень на ребенка и убили его.

Абхинав лишь недавно перенес серьезную операцию. За полгода до смерти он упал на нож и серьезно порезал шею. Тогда родителям удалось вовремя довезти ребенка в больницу и спасти ему жизнь.

Жители деревни уже давно жаловались на обезьян, которые регулярно доставляют им неприятности. Однако до сих пор смертельных инцидентов с участием этих животных не случалось.

По всей Индии нападения на людей достигли такого уровня, что власти рассматривают крайние меры борьбы с агрессивными животными. В частности, недавно появилась идея о разработке вакцины, которая будет стерилизовать обезьян, тем самым сокращая их популяцию.

Ранее сообщалось о нападении группы павианов на туристов в ЮАР. Обезьяны закидали людей камнями и переломали им ноги.