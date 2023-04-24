Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:11, 24 апреля 2023Из жизни

Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем

В Индии обезьяны сбросили с крыши камень на голову трехлетнего ребенка и убили его

Фото: Valentin Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Трехлетний мальчик из Индии играл во дворе своего дома, когда с крыши, где сидели обезьяны, на него упал камень. Как сообщает Telangana Today, ребенок умер.

Девунури Абхинав жил в деревне Катукури, штат Телангана, в окрестностях которой обитает много обезьян. В день его смерти группа макак играла на крыше дома. Там же лежало несколько крупных камней. Жители предполагают, что обезьяны прыгали и играли на крыше, из-за чего булыжник скатился вниз и упал на голову мальчика. По другой версии, животные, известные своей агрессивностью, целенаправленно сбросили камень на ребенка и убили его.

Абхинав лишь недавно перенес серьезную операцию. За полгода до смерти он упал на нож и серьезно порезал шею. Тогда родителям удалось вовремя довезти ребенка в больницу и спасти ему жизнь.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Жители деревни уже давно жаловались на обезьян, которые регулярно доставляют им неприятности. Однако до сих пор смертельных инцидентов с участием этих животных не случалось.

По всей Индии нападения на людей достигли такого уровня, что власти рассматривают крайние меры борьбы с агрессивными животными. В частности, недавно появилась идея о разработке вакцины, которая будет стерилизовать обезьян, тем самым сокращая их популяцию.

Ранее сообщалось о нападении группы павианов на туристов в ЮАР. Обезьяны закидали людей камнями и переломали им ноги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.