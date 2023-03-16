Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги

New York Post: медвежьи павианы сбросили на туристов валун и переломали им ноги

Три туриста в ЮАР получили переломы ног в результате нападения разъяренных павианов, которые сбросили на них большой валун и закидали мелкими камнями. Об этом сообщает New York Post.

Группа из семи туристов отправилась в отдаленные горы Банук в Западно-Капской провинции. Во второй день похода путешественники сделали привал, чтобы пообедать, и заметили стаю медвежьих павианов на скале над ними. Обезьяны выглядели возбужденными, их явно интересовали находившиеся внизу люди.

Полюбовавшись на животных, туристы продолжили спуск по склону горы. Двое из них решили спуститься по веревке к водопаду. В этот момент приматы столкнули вниз 60-килограммовый валун. Камень ударился о выступ, на котором стояли оставшиеся пять участников похода.

Валун разбился на острые обломки, которые разлетелись и поразили туристов, подобно шрапнели. В результате три человека получили переломы ног, еще один — открытую рану. Пятого человека камень чуть не сбил с выступа, но его спасли страховочные ремни.

Эффект от падения валуна не удовлетворил обезьян, и они продолжили забрасывать людей камнями. Участникам экспедиции пришлось искать укрытие в скалах.

Туристам удалось вызвать спасателей. Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете. Все они были госпитализированы с переломами ног. Оставшиеся четверо участников группы спустились со скалы самостоятельно.

Неизвестно, намеренно ли животные сбросили камни или это произошло случайно. Один из участников экспедиции рассказал, что уже в третий раз проходит этот маршрут, но впервые столкнулся с павианами. Еще один путешественник заявил, что обезьяны вряд ли проявляли агрессию. Он предположил, что животные случайно сбросили камни вниз, когда пытались преследовать людей.

Медвежьи павианы — крупнейший вид приматов семейства мартышковых. Они обитают на юге Африки и ведут социальный образ жизни. Эти животные всеядны. Они предпочитают фрукты, но иногда едят листья, насекомых и мелких беспозвоночных.

Ранее сообщалось, что павианы в Западно-Капской провинции в ЮАР проникли в арендованную отдыхающими роскошную квартиру, съели заготовленные на завтрак авокадо и выпили весь коньяк. Жильцы были поражены наглостью животных и сняли произошедшее на видео.