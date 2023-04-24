В России признали отсутствие условий для опытно-конструкторских работ

Первый вице-премьер Белоусов заявил об отсутствии в России инфраструктуры для ОКР

России надо ускорить развитие условий для опытно-конструкторских работ (ОКР), так как в настоящее время они практически отсутствуют. Об этом во время выступления на совете по вопросам интеллектуальной собственности в Совете Федерации заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Чиновник сослался на материал, касающийся технологической политики Китая, с которым он ознакомился. В нем указывалось, что китайские власти делают упор на развитие инфраструктуры для ОКР и опытного производства, чего не происходит в России.

Белоусов подчеркнул, что в ближайшие 5-7 лет страна должна совершить прорыв в развитии для достижения целей технологического суверенитета. Хотя за последние 20 лет успехов в вопросах инновационной и патентной активности, производства инновационных товаров, не наблюдалось. «Как мы находились на уровне примерно 2000 года, так и в 2020 году, и в 2022 году они с небольшими колебаниями остаются у нас примерно на одном и том же уровне», — пояснил первый вице-премьер.

В то же время он указал, что уже определены ключевые идеи, которые надо реализовать в ближайшее время. В том числе речь идет об установке сквозных технологических приоритетов, которые на сегодняшний день отсутствуют. Фактически речь идет о фокусировке мер поддержки инновационных и промышленных проектов.

Такие вложения, как предполагается, позволят к 2030 году снизить в 2,5 раза коэффициент технологической зависимости, в 2,3 раза увеличить уровень инновационной активности, в три раза — уровень патентной активности, а темп роста объема производства инновационных товаров должен возрасти в 1,9 раза.

Также первый вице-премьер призвал возродить институт квалифицированного заказчика, то есть главных конструкторов и главных технологов, как это уже сделано в оборонно-промышленном комплексе.

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