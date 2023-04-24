Пошло звучащее на русском название британского бренда рассмешило покупателей

Пошло звучащее на русском название британского бренда одежды Sosala рассмешило покупателей

Британский бренд модной одежды Sosala рассмешил своим названием покупателей. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Компания разместила видеоролик, в котором были запечатлены модели в спортивных оверсайз-костюмах розовых и лавандовых цветов. На свитшоты нанесена надпись Sosala, оформленная крупным белым шрифтом.

Пользователи сети удивились подобному выбору для наименования бренда, отметив, что оно звучит пошло. «Отличный нейминг», «Вам нужно срочно выходить на русскоязычный рынок!», «Можно и бывшей подарить», «Если бы вы знали, что это значит у нас», «Нужно оформить доставку в Россию. Срочно!» — высказывались они в комментариях.

В сентябре 2022 года пользовательница сети Ники Фостер заказала футболку на сайте популярного ретейлера Shein и удивилась количеству ошибок в принтах.