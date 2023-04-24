Россияне отвернулись от жилья в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: спрос россиян на жилье в Испании снизился на 14,77%

По итогам первого квартала 2023 года спрос на жилье в Испании со стороны жителей России снизился на 14,77 процента относительно четвертого квартала 2022 года. О том, что россияне отвернулись от покупки недвижимости в европейской стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Spain-Real.Estate.

Спрос также упал в годовом выражении — в январе-марте 2023-го он оказался на 58,35 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом в месячном выражении интерес россиян к жилью в Испании вырос — в марте текущего года показатель увеличился на 0,67 процента по сравнению с февралем.

Эксперты отмечают, что мартовский объем спроса существенно проигрывает показателям аналогичных месяцев за прошлые годы. Он оказался на 44,18 процента ниже, чем в первый месяц весны 2022-го и на 53 процента — чем в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2022 года россияне купили 501 объект недвижимости в Испании. Количество приобретенных лотов стало рекордным за последние два года.