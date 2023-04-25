Медведев высказался о четвертом рейхе

Медведев на марафоне «Знание» заявил, что создание четвертого рейха грозит войной

Создание четвертого рейха на базе Германии грозит общеевропейской войной. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, появление этого государства вполне реально представить в сегодняшних реалиях. Зампред Совбеза предположил, что в четвертый рейх будут включены сателлиты Германии.

«Можно представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов», — порассуждал Медведев.

Ранее политик заявлял, что министр обороны Германии Борис Писториус завидует славе военачальников Третьего рейха. «Ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — обратился к Писториусу Медведев.