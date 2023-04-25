Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 25 апреля 2023Россия

Медведев высказался о четвертом рейхе

Медведев на марафоне «Знание» заявил, что создание четвертого рейха грозит войной

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Создание четвертого рейха на базе Германии грозит общеевропейской войной. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, появление этого государства вполне реально представить в сегодняшних реалиях. Зампред Совбеза предположил, что в четвертый рейх будут включены сателлиты Германии.

«Можно представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов», — порассуждал Медведев.

Ранее политик заявлял, что министр обороны Германии Борис Писториус завидует славе военачальников Третьего рейха. «Ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — обратился к Писториусу Медведев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины
В Белоруссии началась проверка готовности танкового подразделения
Медведев заявил о риске раздела Европы
Телефонные мошенники обманули профессоров МГУ и МГТУ на миллионы рублей
Экс-разведчик США назвал Путина величайшим человеком столетия
Отказ Японии и Евросоюза от полного запрета экспорта в Россию объяснили
В Совфеде высказались о результатах выступления Лаврова в ООН
Российский суд приговорил к пяти годам мать за продажу сына за 300 тысяч рублей
Врач назвал способы отличить аллергию от других болезней
Президент Киргизии проведет встречу с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.