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16:11, 21 апреля 2023Россия

Медведев призвал желающих напасть на Россию немцев готовиться к параду в Берлине

Медведев призвал немцев, которые желают напасть на Россию, готовиться к параду в Берлине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал немцев, которые хотят напасть на Россию, готовиться к тому, что в Берлине может пройти парад. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Так политик прокомментировал слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который назвал нормальным атаки Киева по территории России.

«Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев, реагируя на решение Великобритании ввести санкции из-за приговора оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, назвал британских политиков дегенератами. Также он заявил, что Британия — вечный враг России, подчеркнув, что страна будет оставаться таковой до тех пор, пока «наглый и противно-сырой остров» не уйдет под воду от морской волны.

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Никита Абрамов
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