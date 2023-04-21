Медведев ответил на введение Великобританией санкций из-за приговора Кара-Мурзе

Зампред Совбеза Медведев назвал Британию вечным врагом России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, реагируя на решение Великобритании ввести санкции из-за приговора оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, назвал британских политиков дегенератами. На действия Лондона он ответил в Telegram-канале.

Политик удивился, что политики в Великобритании верят в то, что введение санкций против российских должностных лиц вызовет у них истерику.

«Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров — Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тварей», — написал Медведев.

Он назвал Британию вечным врагом России, подчеркнув, что страна будет оставаться таковой до тех пор, пока «наглый и противно-сырой остров» не уйдет под воду от морской волны, вызванной современным российским оружием.

21 апреля Великобритания ввела санкции против пятерых россиян в связи с приговором, который суд вынес Кара-Мурзе. Под британские ограничения попала судья Басманного районного суда Елена Ленская, которая вынесла приговор. Также рестрикции коснулись следователей по делу Кара-Мурзы Дениса Колесникова и Андрея Задачина и сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

Оппозиционного политика арестовали весной 2022 года. 17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России. Процесс над Кара-Мурзой начался в марте и проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела. Политик своей вины не признал.