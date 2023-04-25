Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:27, 25 апреля 2023Экономика

В Канаде пожалели о закрытии воздушного пространства России

CTV: закрытие российского неба привело к росту расходов на топливо у авиакомпаний Канады

Фото: Unsplash

Закрытие российского воздушного пространства привело к серьезным последствиям для авиакомпаний Канады. Об этом сообщается в материале, опубликованном на портале CTV News.

В публикации отмечается, что в Канаде пожалели о закрытии воздушного пространства России. В частности, из-за необходимости облетать страну канадские перевозчики столкнулись с ростом времени полетов и расходов на топливо, что привело к подорожанию билетов для пассажиров.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
Визы за полгода и стопки документов:что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
31 августа 2022

«Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России», — подтвердил экс-операционный директор Air Canada Дункан Ди.

Согласно сведениям компании Cirium, стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг увеличилась за время с января 2019 по январь 2023 года на 41 процент, из Торонто в Дели — на 47 процентов. Бывший пилот и генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Аймер подчеркнул, что эта ситуация становит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании «в невыгодное конкурентное положение».

Ранее застрявший в Канаде российский самолет заплатил миллионы рублей за парковку. Компания направила 4,5 миллиона рублей за 100 дней парковки воздушного судна в стране.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA — авиарегулятор Евросоюза) лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. В перечень внесли «Аэрофлот», S7, «Газпром-Авиа», «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление
Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой
Белорусские власти придержали средства россиян
В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
Оценены убытки телеканала Fox News после увольнения Такера Карлсона
Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер
Фото восходящей в горы топлес альпинистки восхитили зрителей
В сети назвали эффективный способ защититься от шумных соседей
Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет
Трамп эмоционально отреагировал на уход Такера Карлсона с Fox News
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.