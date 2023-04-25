CTV: закрытие российского неба привело к росту расходов на топливо у авиакомпаний Канады

Закрытие российского воздушного пространства привело к серьезным последствиям для авиакомпаний Канады. Об этом сообщается в материале, опубликованном на портале CTV News.

В публикации отмечается, что в Канаде пожалели о закрытии воздушного пространства России. В частности, из-за необходимости облетать страну канадские перевозчики столкнулись с ростом времени полетов и расходов на топливо, что привело к подорожанию билетов для пассажиров.

«Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России», — подтвердил экс-операционный директор Air Canada Дункан Ди.

Согласно сведениям компании Cirium, стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг увеличилась за время с января 2019 по январь 2023 года на 41 процент, из Торонто в Дели — на 47 процентов. Бывший пилот и генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Аймер подчеркнул, что эта ситуация становит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании «в невыгодное конкурентное положение».

Ранее застрявший в Канаде российский самолет заплатил миллионы рублей за парковку. Компания направила 4,5 миллиона рублей за 100 дней парковки воздушного судна в стране.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA — авиарегулятор Евросоюза) лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. В перечень внесли «Аэрофлот», S7, «Газпром-Авиа», «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии».

