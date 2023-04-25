Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд

На Алтае будут судить 28-летнюю женщину, зарезавшую 48-летнего супруга в день его рождения

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 28-летней женщины, зарезавшей супруга. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 февраля фигурантка с мужем и маленьким ребенком пришли в гости к родственникам, чтобы отметить день рождения потерпевшего. Во время застолья именинник приревновал возлюбленную к своему родственнику. Тогда женщина взяла нож и вонзила в живот жертвы, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что россиянка признала вину.

Ранее стало известно, что в Ульяновске задержали 50-летнего мужчину, зарезавшего случайного собутыльника.