Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 25 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд

На Алтае будут судить 28-летнюю женщину, зарезавшую 48-летнего супруга в день его рождения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 28-летней женщины, зарезавшей супруга. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 февраля фигурантка с мужем и маленьким ребенком пришли в гости к родственникам, чтобы отметить день рождения потерпевшего. Во время застолья именинник приревновал возлюбленную к своему родственнику. Тогда женщина взяла нож и вонзила в живот жертвы, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что россиянка признала вину.

Ранее стало известно, что в Ульяновске задержали 50-летнего мужчину, зарезавшего случайного собутыльника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Миллионы пользователей присоединились к российской платформе
Названы районы Москвы с подешевевшим жильем
Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона
Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд
Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России
В российском регионе сменили военного комиссара
Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа
Воевавший в Чечне и вступивший в «Вагнер» многодетный депутат погиб в зоне СВО
Стилист назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.