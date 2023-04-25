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08:48, 25 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе судимого мужчину задержали за убийство случайного знакомого

В Ульяновске задержали 50-летнего мужчину, зарезавшего случайного собутыльника

фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ульяновске задержали 50-летнего мужчину за убийство россиянина и покушение на убийство еще одного. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 апреля фигурант выпивал с двумя случайными знакомыми в квартире дома по проспекту Гая. Там он вонзил нож в шею потерпевшему. Тот выбежал из квартиры и спрятался у соседей. Тогда обвиняемый изрезал другого собутыльника, нанеся ему смертельные ранения шеи и груди.

Отмечается, что с потерпевшими он познакомился в день покупки алкоголя.

В настоящий момент мужчина находится в СИЗО. По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство. Известно, что задержанный уже был судим за убийство, но в 2020 году вышел на свободу.

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Екатерина Власова
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