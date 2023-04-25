Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:56, 25 апреля 2023Путешествия

В России подорожали авиабилеты на рейсы в летний сезон

«Известия»: авиабилеты по России на рейсы в апреле-октябре подорожали на 5–10 процентов

Фото: Unsplash

Авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле–октябре выросли в цене по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. Об этом написали «Известия», ссылаясь на данные трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов, чьи названия не раскрываются.

По информации двух сервисов, авиабилеты на рейсы в летний сезон подорожали на 5-7 процентов, по данным третьего — на 10 процентов. Средний чек достигает 7400–7500 рублей в одну сторону, утверждают в двух компаниях. В третьей заявили, что на билеты по стране «туда-обратно» придется потратить 16 456 рублей.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
«Свято место пусто не бывает» Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
«Свято место пусто не бывает»Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
7 марта 2022

Отмечается, что в месячном выражении билеты в апреле по сравнению с мартом подорожали на 9-16 процентов, хотя раньше аналогичный показатель был меньше. С 2008 года цена перелета в экономклассе в апреле в среднем превышала цифру марта на 0,2–5,7 процента за исключением апреля 2022-го, когда стоимость увеличилась на 16 процентов.

При этом авиабилеты за рубеж с вылетами в апреле–октябре 2023 года наоборот упали в цене по сравнению с прошлогодними значениями.

Ранее сообщалось, что на российских курортах появится больше отелей «все включено». С таким заявлением выступил генеральный директор управляющей компании «Ателика», учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высокано.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные начали применять танки «Армата» для атаки по позициям ВСУ
Правительство предложило регионам защитить население от бездомных собак
В России оценили возможность создания замены ДСНВ
Сексолог оценила риски новой сексуальной игры в постели
Мужчина убил сына любовницы в ведре с кипятком
В ШОС заявили о разработке дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах
В России подорожали авиабилеты на рейсы в летний сезон
Лавров напомнил Гутерришу о фундаментальных принципах ООН
В России предложили штрафовать за рекламу сексуальных услуг
В МИД заявили о рисках ядерной эскалации на Корейском полуострове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.