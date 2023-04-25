В России подорожали авиабилеты на рейсы в летний сезон

«Известия»: авиабилеты по России на рейсы в апреле-октябре подорожали на 5–10 процентов

Авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле–октябре выросли в цене по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. Об этом написали «Известия», ссылаясь на данные трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов, чьи названия не раскрываются.

По информации двух сервисов, авиабилеты на рейсы в летний сезон подорожали на 5-7 процентов, по данным третьего — на 10 процентов. Средний чек достигает 7400–7500 рублей в одну сторону, утверждают в двух компаниях. В третьей заявили, что на билеты по стране «туда-обратно» придется потратить 16 456 рублей.

Отмечается, что в месячном выражении билеты в апреле по сравнению с мартом подорожали на 9-16 процентов, хотя раньше аналогичный показатель был меньше. С 2008 года цена перелета в экономклассе в апреле в среднем превышала цифру марта на 0,2–5,7 процента за исключением апреля 2022-го, когда стоимость увеличилась на 16 процентов.

При этом авиабилеты за рубеж с вылетами в апреле–октябре 2023 года наоборот упали в цене по сравнению с прошлогодними значениями.

Ранее сообщалось, что на российских курортах появится больше отелей «все включено». С таким заявлением выступил генеральный директор управляющей компании «Ателика», учредитель сети гостиниц «Дивный Мир» Алексей Высокано.