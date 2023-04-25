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22:09, 25 апреля 2023Бывший СССР

На Украине Макрону предложили отдать Бордо ради права решать судьбу Крыма

Секретарь СНБО Украины призвал Макрона отдать Бордо за право вести переговоры по Крыму

Фото: Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отдать город Бордо, если он хочет участвовать в переговорах по Крыму от имени Киева. Об этом Данилов заявил в интервью The Telegraph.

Данилов заявил, что французский лидер глубоко ошибается, если считает возможным действовать за «спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом». «Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать?» — сказал секретарь СНБО.

Данилов возмущен тем, что Париж не поставил Киев в известность о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, без участия Украины «никто ни о чем не будет договариваться».

Ранее Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

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Екатерина Подвигина
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