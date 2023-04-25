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08:03, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

В сети назвали эффективный способ защититься от шумных соседей

Пользовательница Reddit посоветовала включать вентилятор, чтобы снизить шум от соседей

Фото: Annie Gray / Unsplash

Пользовательница сети с ником u/Responsible_Dot_3873 назвала эффективный способ защититься от устраивающих шумные вечеринки соседей. Женщина опубликовала на Reddit пост, в котором посоветовала включать дома вентилятор, чтобы не слышать людей, живущих по соседству.

Авторша публикации рассказала, что на выходных в доме ее соседей постоянно проходят вечеринки, которые могут длиться до полуночи. «Очень тяжело заснуть, когда под окном кричат люди и гремит музыка. Когда это становится невыносимым, мы ставим рядом с окном вентилятор и включаем средний режим, благодаря чему шума больше не слышно», — написала она.

Один из комментаторов сообщил, что тоже использует этот способ, чтобы снизить уровень шума от окружающих. «Я встаю очень рано — в 4:30 — и для этого ложусь рано. Моя семья не спит до двух-трех часов ночи, поэтому я использую вентилятор в качестве белого шума, чтобы не слышать их разговоры или фильмы, которые они смотрят», — поделился своим опытом пользователь.

Другой участник обсуждения признался, что ожидал другой концовки истории с вентилятором. «Я надеялся, что вы просто включаете его на полную мощность, чтобы соседей сдуло», — пошутил он. Еще один комментатор рекомендовал авторше поста вызывать полицию, если соседи доставляют ей неудобство шумными вечеринками.

Ранее пользователь Reddit под ником Tower-Union показал необычный способ сэкономить на оплате ячейки для хранения вещей. Он обнаружил, что монетный замок принимает монеты меньшим номиналом, чем указано на наклейке рядом с ним.

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Олег Давыдов
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