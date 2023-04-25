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08:20, 25 апреля 2023Мир

В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине

Президент Чехии Павел: Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине и ослабление России

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Китаю нельзя доверять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, так как стране выгодно затягивание текущего конфликта и ослабление Москвы. Настоящую цель Пекина в этой ситуации раскрыл президент Чехии, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, передает Politico.

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — заявил политик. Он уточнил, что Пекин может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от Москвы в обмен на «безграничное» партнерство с Кремлем.

Павел добавил, что КНР не заинтересована в быстром завершении боевых действий, так как западные страны также ослаблены из-за поддержки Киева. «Китай каждый день извлекает уроки из конфликта. Власти страны внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин в вопросе кризиса на Украине не подливает масло в огонь и опровергает любую информацию о разжигании конфликта. По словам министра, китайская сторона выступает за мирные переговоры и разрядку ситуации.

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Виктория Кондратьева
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