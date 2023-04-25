В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

NYT: чиновники США сомневаются, что контрнаступление ВСУ приведет к сдвигу в конфликте

Американские чиновники считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли приведет к существенному сдвигу конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

ВСУ сталкиваются с проблемами в том числе из-за того, что интенсивные бои под Артемовском (украинское название Бахмут) истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям в ряде опытных подразделений. Как указывает NYT, у Киева также недостаточно ракет для ударов по российским позициям.

В США усомнились не только в успехе контрнаступления ВСУ, но и в компетенциях российских военных и в достаточной численности хорошо обученных солдат, техники и боеприпасов.

Ранее NYT также допустили, что Киев может лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ.