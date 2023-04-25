В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?

NYT: Украина может лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ

«Окно», позволяющее Украине одержать победу в конфликте с Россией, не может всегда оставаться открытым. С таким мнением выступили журналисты американской газеты The New York Times.

Помощь Украине

Авторы NYT назвали условие для прекращения помощи Украине и допустили, что Киев может лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ.

Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта The New York Times

По мнению журналистов, после наступления ВСУ в ближайшем будущем Запад вряд ли сможет снова увеличить военный потенциал Киева, как сделал это для подготовки к операции. Западные страны не обладают необходимым для Украины количеством техники, а внутреннее производство не удовлетворит потребности страны до следующего года.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал увеличить десятикратно военную помощь Киеву. Для этого он попросил западных партнеров выделить на поставки оружия стране один процент ВВП.

Позиция Запада

Страны Евросоюза расходятся в вопросах расходов на помощь Украине. В частности, организации спорят относительно планов совместного выделения 1 миллиарда евро — 1,1 миллиарда долларов— на закупку боеприпасов для ВСУ. В конце марта страны Евросоюза также утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Общая стоимость переданных Украине вооружений превысила 13 миллиардов евро, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что страны Европы также подготовили более 16 тысяч украинских солдат и планируют увеличить этот показатель до 30 тысяч до конца текущего года.

13 миллиардов евро стоит поставленное Евросоюзом оружие для ВСУ

При этом американские политики все чаще стали обращаться к президенту страны Джо Байдену с призывом прекратить помогать Украине. В частности, с таким требованием выступил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

США указом Байдена отправили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в поставку «войдут боеприпасы для поставленных реактивных систем залпового огня HIMARS (...) и артиллерийские снаряды».

100 миллионов долларов также передал Украине американский предприниматель Илон Маск.



Он подчеркнул, что страна уже потратила около 200 миллиардов долларов налогоплательщиков, спонсируя прокси-войну на Украине.

До этого 19 конгрессменов от Республиканской партии США призвали Байдена прекратить помогать Украине. По их мнению, поддержка Киева на фоне усиления санкционного давления на Москву «грозит дальнейшей эскалацией конфликта». Политики также выступили против всех будущих пакетов, если они не будут направлены на скорейшее дипломатическое завершение конфликта.

Контрнаступление ВСУ

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Позже он объявил о проведении операции в ближайшее время. Он объяснил ее цели и подчеркнул, что Киев намерен захватить территорию Крыма и Донбасса и вернуть границы страны 1991 года.

При этом американский журнал Newsweek со ссылкой на данные из слитых секретных документов Пентагона сообщил, что контрнаступление украинской армии назначено на 30 апреля.

Однако в администрации Байдена сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. Официальные лица Евросоюза также не верят в успех Украины в 2023 году. Европейские чиновники предполагают, что ВСУ продвинутся не дальше 30 километров, поскольку Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».