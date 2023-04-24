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13:22, 24 апреля 2023Мир

Страны ЕС разошлись в вопросах расходов на помощь Украине

Bloomberg: страны ЕС разошлись по поводу расходов миллиарда евро на помощь Украине

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Страны Европейского союза по-прежнему спорят относительно планов совместного расходования 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) на закупку боеприпасов для Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступившего перед встречей глав МИД стран Европы в Люксембурге.

«Есть некоторые разногласия, но я уверен, что все понимают, что мы находимся в чрезвычайной ситуации», — подчеркнул он, не углубляясь в подробности расхождений.

В конце марта страны Евросоюза утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Он состоит из трех шагов: «один миллиард на немедленные поставки, один миллиард на совместные закупки, один — на создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей» Европы. Тем не менее ряд западных СМИ отмечал, что страны расходятся относительно того, как именно и на что тратить деньги.

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Виктория Кондратьева
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