Умершего пассажира шесть дней хранили в холодильнике для напитков

Тело пассажира круизного лайнера шесть дней разлагалось в холодильнике вместо морга

Тело пожилого пассажира, скончавшегося от сердечного приступа во время плавания на круизном лайнере, поместили в холодильник для напитков вместо бортового морга. Об этом сообщает Insider.

Вдова 78-летнего Роберта Джонса из США подала судебный иск против компании Celebrity Cruises, занимающейся организацией круизов. По утверждению женщины, персонал лайнера скрыл от нее, что на борту судна нет работающего морга, и убедил не сходить на берег в Пуэрто-Рико, чтобы отправить тело в США.

Когда спустя шесть дней лайнер прибыл во Флориду, сотрудник похоронного агентства обнаружил, что все это время умершего хранили в пластиковом мешке на деревянных паллетах внутри холодильника для напитков. Температура, которую тот обеспечивал, была недостаточно низкой, поэтому тело начало разлагаться.

Семья Джонса рассчитывает добиться от компании выплаты в размере миллиона долларов (около 81,5 миллиона рублей) в качестве компенсации. В иске подчеркивается, что в результате действий сотрудников лайнера семья не смогла провести церемонию прощания с открытым гробом, поскольку тело было в ненадлежащем состоянии.

Американские законы требуют, чтобы на круизных лайнерах имелся действующий морг. В таких моргах тело может храниться неделями без признаков разложения.

Ранее сообщалось о женщине из Бразилии, которая провела неделю на дрейфующей лодке рядом с трупом мужа. У мужчины случился сердечный приступ во время рыбалки.