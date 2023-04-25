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10:00, 25 апреля 2023Из жизни

Умершего пассажира шесть дней хранили в холодильнике для напитков

Тело пассажира круизного лайнера шесть дней разлагалось в холодильнике вместо морга

Фото: Unsplash

Тело пожилого пассажира, скончавшегося от сердечного приступа во время плавания на круизном лайнере, поместили в холодильник для напитков вместо бортового морга. Об этом сообщает Insider.

Вдова 78-летнего Роберта Джонса из США подала судебный иск против компании Celebrity Cruises, занимающейся организацией круизов. По утверждению женщины, персонал лайнера скрыл от нее, что на борту судна нет работающего морга, и убедил не сходить на берег в Пуэрто-Рико, чтобы отправить тело в США.

Когда спустя шесть дней лайнер прибыл во Флориду, сотрудник похоронного агентства обнаружил, что все это время умершего хранили в пластиковом мешке на деревянных паллетах внутри холодильника для напитков. Температура, которую тот обеспечивал, была недостаточно низкой, поэтому тело начало разлагаться.

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Семья Джонса рассчитывает добиться от компании выплаты в размере миллиона долларов (около 81,5 миллиона рублей) в качестве компенсации. В иске подчеркивается, что в результате действий сотрудников лайнера семья не смогла провести церемонию прощания с открытым гробом, поскольку тело было в ненадлежащем состоянии.

Американские законы требуют, чтобы на круизных лайнерах имелся действующий морг. В таких моргах тело может храниться неделями без признаков разложения.

Ранее сообщалось о женщине из Бразилии, которая провела неделю на дрейфующей лодке рядом с трупом мужа. У мужчины случился сердечный приступ во время рыбалки.

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Алиса Дмитриева
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