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05:00, 7 апреля 2023Из жизни

Пропавшая женщина провела неделю в лодке с трупом мужа

В Бразилии пропавшая рыбачка провела неделю на дрейфующей лодке возле умершего мужа

Фото: TeodorLazarev / Shutterstock / Fotodom

68-летняя жительница Бразилии Мария дас Грасас Мота Бернарду, пропавшая без вести во время рыбалки, провела неделю на дрейфующей лодке возле трупа своего мужа. Об этом сообщает G1 Globo.

Мария Грасас отправилась на рыбалку с мужем, 68-летним Жозе Нильсоном де Соуза Бернарду, 28 марта. Супруги планировали проплыть по реке Риу-Негру и вернуться домой через несколько дней. У них были две лодки: на одной они плыли по реке, а другую, меньшую по размеру, взяли для ловли рыбы на затопленных участках лесов.

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Во время путешествия у мужчины случился сердечный приступ, он скоропостижно скончался. Рыбачка несколько дней ожидала спасения в лодке со своим умершим мужем. Женщину нашли лишь 4 апреля с помощью вертолета военно-морских сил Бразилии.

Марии Грасас оказали первую помощь, а затем доставили ее в больницу в городе Манаус. Ожидается, что власти проведут вскрытие тела мужчины, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане после столкновения с китом затонула парусная яхта Raindancer. После этого четверым членам экипажа пришлось десять часов дрейфовать на спасательном плоту.

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Алиса Удовик
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