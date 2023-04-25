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15:30, 25 апреля 2023Спорт

Тренер опровергла эффективность скручиваний для прокачки пресса

Тренер рассказала, что скручивания не являются самым эффективным упражнением на пресс

Фото: Vlad Linev / Shatterstock

Фитнес-тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон опровергла эффективность скручиваний для прокачки пресса. Ее слова приводит The Sun.

Специалист отметила, что скручивания не являются самым эффективным упражнением для получения «кубиков» на животе. Взамен она предложила выполнять планку.

Кроме того, Фрэнсис-Таунсон рассказала, что при неправильном выполнении скручиваний на спину оказывается сильное давление, что может привести к травмам. Также неверная техника мешает добиться желаемого результата.

Ранее фитнес-эксперт Джиллиан Майклс опровергла эффективность кардиотренировок при похудении. Она рекомендовала проводить круговые тренировки для достижения наилучших результатов.

Дарья Коршунова
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